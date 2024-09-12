Израиль намерен найти и привлечь к ответственности лидера ХАМАС Синвара

Израиль найдет и привлечет к ответственности живым или мертвым главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвар.

Израиль найдет и привлечет к ответственности живым или мертвым главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвар.

Как передает Report , об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

Он также вновь сравнил Синвара с основателем террористической организации "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном.

"Яхья Синвар - новый Усама бен Ладен из Газы. Мы найдем его, вступим с ним в бой и свершим над ним правосудие - живым в тюрьме или мертвым", - привела пресс-служба ведомства слова Галанта.

Ранее газета Maariv сообщала, что Израиль полагает, что поимка или убийство Синвара способны привести к коллапсу управленческой иерархии движения ХАМАС и его последующему роспуску.