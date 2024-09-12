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Израиль намерен найти и привлечь к ответственности лидера ХАМАС Синвара

Израиль намерен найти и привлечь к ответственности лидера ХАМАС Синвара Израиль найдет и привлечет к ответственности живым или мертвым главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвар.
Другие страны
12 сентября 2024 г. 01:18
Израиль намерен найти и привлечь к ответственности лидера ХАМАС Синвара

Израиль найдет и привлечет к ответственности живым или мертвым главу политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвар.

Как передает Report, об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

Он также вновь сравнил Синвара с основателем террористической организации "Аль-Каида" Усамой бен Ладеном.

"Яхья Синвар - новый Усама бен Ладен из Газы. Мы найдем его, вступим с ним в бой и свершим над ним правосудие - живым в тюрьме или мертвым", - привела пресс-служба ведомства слова Галанта.

Ранее газета Maariv сообщала, что Израиль полагает, что поимка или убийство Синвара способны привести к коллапсу управленческой иерархии движения ХАМАС и его последующему роспуску.

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Версия на азербайджанском языке İsrail “HƏMAS” liderini ölü və ya diri tapıb mühakimə edəcək

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