Израиль намерен ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара.

Как передает Report , об этом заявил начальник Генерального штаба израильской армии Герци Халеви.

Он напомнил, что Синвар получил новый пост.

"Смена его поста не только не остановит нас в его преследовании, но и мотивирует нас, мы приложим усилия, чтобы найти его, чтобы он стал целью и они (ХАМАС — ред.) еще раз сменили главу политбюро. В последние недели мы провели очень важные операции, ликвидировав самых высокопоставленных командиров наших самых проблематичных врагов, и мы на этом не остановимся", — сказал глава генштаба.

Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.