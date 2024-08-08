Израиль намерен ликвидировать нового главу политбюро ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена ликвидировать нового главу палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара.
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Он напомнил, что Синвар получил новый пост.
"Смена его поста не только не остановит нас в его преследовании, но и мотивирует нас, мы приложим усилия, чтобы найти его, чтобы он стал целью и они (ХАМАС — ред.) еще раз сменили главу политбюро. В последние недели мы провели очень важные операции, ликвидировав самых высокопоставленных командиров наших самых проблематичных врагов, и мы на этом не остановимся", — сказал глава генштаба.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране после участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана.