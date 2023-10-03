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Израиль намерен добиваться мира в регионе, невзирая на заявления Ирана

Израиль намерен добиваться мира в регионе, невзирая на заявления Ирана Иран пытается подорвать усилия по нормализации отношений Израиля со странами региона, но еврейское государство продолжит добиваться мира на Ближнем Востоке.
Другие страны
3 октября 2023 г. 20:36
Израиль намерен добиваться мира в регионе, невзирая на заявления Ирана

Иран пытается подорвать усилия по нормализации отношений Израиля со странами региона, но еврейское государство продолжит добиваться мира на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант.

"Иран продолжит сеять террор и хаос. Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского Минобороны.

Между двумя странами сохраняются напряженные отношения. Во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи выразил мнение, что ставка ряда государств на нормализацию диалога с Израилем не будет успешной.

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Версия на азербайджанском языке İsrail İranın bəyanatlarına rəğmən regionda sülhə nail olmaq niyyətindədir

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