Израиль намерен добиваться мира в регионе, невзирая на заявления Ирана

Иран пытается подорвать усилия по нормализации отношений Израиля со странами региона, но еврейское государство продолжит добиваться мира на Ближнем Востоке.
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"Иран продолжит сеять террор и хаос. Иранский режим уже преуспел в разрушении стран, которые он захватил, и теперь своими угрозами он пытается нанести ущерб мирным усилиям. Израиль продолжит добиваться безопасности своих граждан и мира на Ближнем Востоке", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского Минобороны.
Между двумя странами сохраняются напряженные отношения. Во вторник духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи выразил мнение, что ставка ряда государств на нормализацию диалога с Израилем не будет успешной.