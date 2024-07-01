Израиль начинает выдавать электронные разрешения на въезд

Иностранные туристы, желающие приехать в Израиль из стран, имеющих с ним соглашение о безвизовом режиме, теперь заранее могут получить электронное разрешение на въезд, которое призвано упростить пересечение границы.

Иностранные туристы, желающие приехать в Израиль из стран, имеющих с ним соглашение о безвизовом режиме, теперь заранее могут получить электронное разрешение на въезд, которое призвано упростить пересечение границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с 1 июля система выдачи таких разрешений начинает полноценно действовать в пилотном режиме, а с 1 августа их получение станет обязательным для всех путешественников.

О предстоящем внедрении нового порядка въезда в страну для туристов власти Израиля объявили в апреле, а с 1 июня в тестовом режиме первые электронные разрешения, называемые ETA-IL (от англ. Electronic Travel Authorization), могли попробовать оформить граждане Германии и США. С 1 июля эта система доступна всем желающим.

Для получения ETA-IL туристам необходимо заполнить форму на сайте Управления народонаселения и иммиграции МВД Израиля. Миграционное ведомство рекомендует подавать заявку по меньшей мере за 72 часа до покупки авиабилетов и бронирования гостиницы в Израиле. В случае одобрения разрешение позволит туристу находиться в стране до 90 дней. Оно будет действовать два года с момента получения, допуская многократные поездки в Израиль, повторное его получение потребуется лишь в случае замены паспорта, если срок его действия истечет ранее срока действия ETA-IL.

На первом этапе внедрения системы получение ETA-IL является добровольным и бесплатным. "Пилотный этап призван позволить путешественникам познакомиться с новыми правилами въезда в Израиль, поэтому подача заявок во время пилотного периода является факультативной", - пояснили в Управлении народонаселения и иммиграции.

Обязательным получение ETA-IL перед поездкой в Израиль станет с 1 августа. С этого момента подача заявки станет платной, заплатить нужно будет 25 шекелей (около 570 рублей по текущему курсу). Это требование будет распространяться на граждан всех стран мира, с которыми у еврейского государства есть соглашения о безвизовом въезде, в их числе и Россия. Распечатывать полученное разрешение желательно, но не обязательно, отмечают в ведомстве.