​Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа

Государство Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - распространила высказывания премьера его канцелярия.