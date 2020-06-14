​Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа

Дональда Трамп и Биньямин Нетаньяху https://report.az/storage/news/982f05bcd244c50a8757ad1940e78c77/caf3421a-8d46-4140-8cf5-31fd243ada33_292.jpg

Государство Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - распространила высказывания премьера его канцелярия.