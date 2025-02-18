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Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана

Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана Подразделения израильской армии, проводившие наземную операцию в приграничных районах, начали вывод из девяти поселков в восточном секторе Южного Ливана.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 05:22
Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана

Подразделения израильской армии, проводившие наземную операцию в приграничных районах, начали вывод из девяти поселков в восточном секторе Южного Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

Отмечается, что это последние населенные пункты на ливанской территории, которые должны покинуть израильские военные к утру 18 февраля - сроку, установленному двусторонним соглашением о перемирии.

Израильское командование ранее заявило, что намерено оставить под своим контролем стратегические точки, расположенные на холмах Джебель-Блат, Лаббуна, Эль-Аззия, Эль-Увейда и Эль-Хамамис, которые господствуют над пограничной местностью. По информации портала, израильские военные хотят убедиться в том, что ливанская армия способна предотвратить проникновение отрядов движения "Хезболлах" к южной границе.

Механизированные колонны ливанской армии вступили после полуночи в окрестности городов Блида, Маркаба, Мейс-эль-Джебель, Хоула и Эдейса, из которых выводятся израильские войска. Им предстоит затем разместиться в Кфар-Киле, Марун-эр-Расе, Мхейбибе и Яруне.

Все эти населенные пункты сильно разрушены, поэтому командование ВС республики направило предупреждение местным жителям, призвав их воздержаться от возвращения в свои дома до завершения операции по разминированию.

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