Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана

Подразделения израильской армии, проводившие наземную операцию в приграничных районах, начали вывод из девяти поселков в восточном секторе Южного Ливана.

Подразделения израильской армии, проводившие наземную операцию в приграничных районах, начали вывод из девяти поселков в восточном секторе Южного Ливана.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Janoubia.

Отмечается, что это последние населенные пункты на ливанской территории, которые должны покинуть израильские военные к утру 18 февраля - сроку, установленному двусторонним соглашением о перемирии.

Израильское командование ранее заявило, что намерено оставить под своим контролем стратегические точки, расположенные на холмах Джебель-Блат, Лаббуна, Эль-Аззия, Эль-Увейда и Эль-Хамамис, которые господствуют над пограничной местностью. По информации портала, израильские военные хотят убедиться в том, что ливанская армия способна предотвратить проникновение отрядов движения "Хезболлах" к южной границе.

Механизированные колонны ливанской армии вступили после полуночи в окрестности городов Блида, Маркаба, Мейс-эль-Джебель, Хоула и Эдейса, из которых выводятся израильские войска. Им предстоит затем разместиться в Кфар-Киле, Марун-эр-Расе, Мхейбибе и Яруне.

Все эти населенные пункты сильно разрушены, поэтому командование ВС республики направило предупреждение местным жителям, призвав их воздержаться от возвращения в свои дома до завершения операции по разминированию.