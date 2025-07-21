О нас

Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы

Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газе
Другие страны
21 июля 2025 г. 11:52
Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы

Израильские военные начали масштабную наземную и воздушную атаку на город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Операция стартовала рано утром - спустя всего несколько часов после того, как жителям шести кварталов юго-западной части города было выдано предупреждение об эвакуации.

В настоящий момент в этом районе укрываются тысячи перемещенных лиц из Рафаха и Хан-Юниса.

По данным СМИ, десятки снарядов упали на районы Абу-эль-Аджин и Хикр-эль-Джами. Тысячи жителей уже покинули город и направились в прибрежную зону Аль-Маваси, остающуюся одним из немногих относительно безопасных мест на юге Газы.

В свою очередь ООН предупредила о рисках операции для мирного населения. Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что приказ об эвакуации стал "еще одним сокрушительным ударом" по гуманитарным усилиям в регионе. Организация напомнила, что в Дейр-эль-Балахе расположены склады гуманитарной помощи, медклиники и ключевые объекты водоснабжения - их разрушение может привести к катастрофическим последствиям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Israeli forces launch ground and air assault on Deir al-Balah in central Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzanın mərkəzi hissəsində hərbi əməliyyata başlayıb

Экслюзивные новости

Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi