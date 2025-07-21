Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газы

Израиль начал военную операцию в Дейр-эль-Балахе в центральной части Газе

Израильские военные начали масштабную наземную и воздушную атаку на город Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BBC.

Операция стартовала рано утром - спустя всего несколько часов после того, как жителям шести кварталов юго-западной части города было выдано предупреждение об эвакуации.

В настоящий момент в этом районе укрываются тысячи перемещенных лиц из Рафаха и Хан-Юниса.

По данным СМИ, десятки снарядов упали на районы Абу-эль-Аджин и Хикр-эль-Джами. Тысячи жителей уже покинули город и направились в прибрежную зону Аль-Маваси, остающуюся одним из немногих относительно безопасных мест на юге Газы.

В свою очередь ООН предупредила о рисках операции для мирного населения. Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что приказ об эвакуации стал "еще одним сокрушительным ударом" по гуманитарным усилиям в регионе. Организация напомнила, что в Дейр-эль-Балахе расположены склады гуманитарной помощи, медклиники и ключевые объекты водоснабжения - их разрушение может привести к катастрофическим последствиям.