Израиль начал успешно применять лазерные системы перехвата в боевых условиях

Министерство обороны Израиля рассекретило сведения об успешном начале боевого применения лазерных технологий при перехвате воздушных целей противника.

Министерство обороны Израиля рассекретило сведения об успешном начале боевого применения лазерных технологий при перехвате воздушных целей противника.

Как передает Report со ссылкой на заявление ведомства, лазерные системы были активно задействованы в 2024 году при перехватах беспилотников и ракет, запускавшихся вооруженными формированиями действующей в Ливане организации "Хезболлах".

По данным Минобороны, с использованием лазерных комплексов ПВО были перехвачены десятки объектов.

В министерстве отметили, что разработка этих систем велась управлением Минобороны по вопросам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и специалистами ВВС Израиля совместно с израильским оборонным концерном Rafael. Программа разработки велась ускоренными темпами из-за начала боевых действий в регионе, ее целью было создание "революционных систем перехвата". В результате были созданы прототипы с использованием лазеров высокой мощности, которые были испытаны израильскими военными в полевых условиях, рассказали в оборонном ведомстве.

Эти изделия будут служить дополнением для более мощной перспективной лазерной системы противоракетной обороны "Железный луч", которая также находится в разработке. В распоряжение израильской армии она поступит в этом году.