Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю.

Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

"Министерство здравоохранения начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С сегодняшнего утра вакцинация проводится в школах по всей стране", - сказал премьер-министр, открывая заседание кабинета министров.

Также Беннет сообщил, что будет изучен вопрос вакцинирования четвертой дозой людей, находящихся в группе риска.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.