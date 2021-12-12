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Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю.
Другие страны
12 декабря 2021 г. 21:29
Израиль начал проводить вакцинацию от COVID-19 в школах

Вакцинация от коронавируса проводится с утра воскресенья в школах по всему Израилю.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Нафтали Беннет.

"Министерство здравоохранения начинает экстренную программу по увеличению вакцинации. С сегодняшнего утра вакцинация проводится в школах по всей стране", - сказал премьер-министр, открывая заседание кабинета министров.

Также Беннет сообщил, что будет изучен вопрос вакцинирования четвертой дозой людей, находящихся в группе риска.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. Граждан страны прививают вакциной Pfizer. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. Вакцинация подростков 12-15 лет в Израиле стартовала в начале июня.

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