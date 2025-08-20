Израиль начал наступление на город Газа

О нас

20 августа 2025 г. 21:27
Израиль приступил к первым этапам запланированного наступления на город Газа и уже закрепился на окраинах города.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, об этом заявил официальный представитель израильских вооруженных сил Эффи Дефрин.

"Мы усилим удары по ХАМАС в городе Газа, который является оплотом террора, по наземной и подземной террористической инфраструктуре, и разорвем связь населения с ХАМАС", - сказал он.

20 августа израильская армия (ЦАХАЛ) выслала повестки 60 тысячам резервистов в ходе подготовки к новой операции в секторе Газа.

Напомним, что 13 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ осталось взять под контроль последние два "оплота" палестинского движения ХАМАС и уничтожить их.

Позднее глава минобороны еврейского государства Исраэль Кац утвердил операцию по захвату Газы. Она может продлиться до начала следующего года.

Версия на азербайджанском языке İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzanın ətrafını nəzarətə götürməyə başlayıb

