Израиль начал атаковать схроны с оружием "Хезболлах" в пригороде Бейрута

Израильские военные начали наносить удары по схронам стратегического оружия ливанского движения "Хезболлах" в районе Дахия в предместье Бейрута.
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"В настоящее время Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, принадлежащему террористической организации "Хезболлах", которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте", - говорится в заявлении.
При этом Армия обороны Израиля впервые с начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке призвала жителей Бейрута эвакуироваться из нескольких зданий, расположенных в квартале Эль-Лейлаки и предместье Эль-Хадас.
"Если вы находитесь вблизи объектов "Хезболлах", для вашей безопасности и безопасности ваших близких следует немедленно покинуть эти здания и держаться от них на расстоянии не менее 500 м", - сказал представитель армии Израиля.
Ранее сообщалось, что вооруженные отряды "Хезболлах" применили баллистические ракеты для нанесения ударов по военным объектам в поселениях на севере Израиля.