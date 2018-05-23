Израиль на время Рамазана закрыл Иерусалим для палестинцев

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Израиле приняли решение отказать жителям Палестины в доступе на территорию Иерусалима в период священного для мусульман месяца Рамазан.

Как передает Report со ссылкой на газету "Известия", об этом сообщили из израильского совета координирования правительственных действий на территориях (КОГАТ).

Отмечается, что в период священного для мусульман месяца в Израиле обычно упрощают систему пропуска для жителей Западного берега реки Иордан и сектора Газа.

Однако в текущем году из-за напряжённой обстановки на границе Израиля и сектора Газа в Тель-Авиве приняли решение пропускать на территорию Иерусалима только жителей Западного берега.

По данным издания, жители сектора Газа не смогут посетить мечеть Аль-Акса.

"Сектором Газа управляет террористическая организация ХАМАС, которая использует гражданские инициативы Израиля для распространения террора. Принимая во внимание это, а также последние события в секторе, меры в честь наступления месяца Рамадан были одобрены только для жителей Иудеи и Самарии (библейские названия Западного берега, установлены в качестве официальных в Израиле)", — объяснил глава КОГАТ майор Камиль Абу Рокон.

Данную информацию подтвердили в посольстве Израиля в США.