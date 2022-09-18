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Израиль на похоронах Елизаветы II будет представлять президент страны Герцог

Израиль на похоронах Елизаветы II будет представлять президент страны Герцог Президент Израиля Ицхак Герцог отправится в воскресенье в Великобританию, где будет представлять еврейское государство на похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 06:54
Израиль на похоронах Елизаветы II будет представлять президент страны Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог отправится в воскресенье в Великобританию, где будет представлять еврейское государство на похоронах королевы Елизаветы II, которые состоятся 19 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу канцелярия израильского президента.

"От имени Государства Израиль президент Ицхак Герцог и первая леди Михаль Герцог вылетят в Соединенное Королевство… 18 сентября, чтобы присутствовать на государственной церемонии похорон Ее Величества королевы Елизаветы II и выразить соболезнования Его Величеству королю Карлу III, королевской семье и британскому народу", - говорится в сообщении.

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