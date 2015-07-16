Глава МИД Великобритании: Израиль может проявить прагматизм в связи с соглашением по Ирану

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Филип Хаммонд отправился в Израиль, чтобы разъяснить суть соглашения "шестерки" международных посредников с Ираном по его ядерной программе, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

"Завтра я проведу переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по вопросу о соглашении по ядерной программе Ирана", - отметил министр, выступая перед Палатой общин - нижней палатой британского парламента.

"Нетаньяху обещал, что из всех сил попытается оказать влияние на Конгресс США в связи с этим соглашением. Я убежден, что это не будет успешным. Кроме того, я убежден в том, что Израиль может проявить прагматизм в связи с этим соглашением, которое станет полезным для всех", - заявил глава внешнеполитического ведомства перед встречей с Нетаньяху, назвавшим ядерную сделку с Ираном "исторической ошибкой".