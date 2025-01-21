Израиль может передать Киеву российское оружие

Израиль может передать Украине оружие российского производства.

Израиль может передать Украине оружие российского производства.

Как передает Report , об этом в Facebook сообщило украинское посольство в Тель-Авиве.

Вопрос был обсужден на встрече посла Евгения Корнийчука с замглавы МИД Израиля Шарен Хаскель.

"Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛ", - указывается в публикации.

Подобная инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании "общих угроз", подчеркнули в дипмиссии. Киев выразил надежду, что Израиль примет окончательное решение по передаче оружия российского производства в пользу Украины.