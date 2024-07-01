Израиль может начать операцию на юге Ливана во второй половине июля

Израиль может начать наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля.

Израиль может начать наземную операцию против движения "Хезболлах" на юге Ливана во второй половине июля.

Как передает Report , об этом написала газета Bild со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Согласно информации, Израиль начнет наземную операцию "в третью или четвертую неделю июля". Издание напомнило, что ранее несколько государств призвали своих граждан немедленно покинуть Ливан в связи с вероятностью дальнейшего обострения ситуации и расширения конфликта.

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по движению "Хезболлах".