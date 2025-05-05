Израиль мобилизует десятки тысяч резервистов для операции в Газе

Израиль на текущей неделе призовет десятки тысяч резервистов на службу в армии обороны для обеспечения расширения масштаба операции в секторе Газа.

Израиль на текущей неделе призовет десятки тысяч резервистов на службу в армии обороны для обеспечения расширения масштаба операции в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель правительства Израиля Давид Менсер.

"На этой неделе Израиль разошлет десятки тысяч приказов о призыве резервистов, чтобы усилить и расширить операцию в Газе. Не для оккупации, а для расширения военной операции", - сказал Менсер.

По его словам, цель - усилить давление на ХАМАС, чтобы освободить заложников, удерживаемых радикалами в палестинском анклаве.

Израиль "ясно дал понять, что, если заложники будут освобождены и ХАМАС сложит оружие, война закончится", добавил представитель кабмина.

Менсер отметил, что военно-политический кабинет "также одобрил возможность дальнейшего распределения гуманитарной помощи по мере необходимости" в секторе.

"С учетом 25 тыс. грузовиков с гуманитарной помощью, которые были отправлены в Газу во время паузы в боях, не говоря уже о 1,8 млн тонн помощи, которые были отправлены до этого, Израиль знает, что на данном этапе в Газе достаточно продовольствия", - сказал он.