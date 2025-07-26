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Израиль ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлах" в Ливане

Израиль ликвидировал высокопоставленного командира "Хезболлах" в Ливане Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.
Другие страны
26 июля 2025 г. 18:58
Израиль ликвидировал высокопоставленного командира Хезболлах в Ливане

Израильские военные нанесли новый удар по Ливану.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, целью атаки являлась ликвидация "высокопоставленного командира" движения "Хезболлах" Али Абд аль-Кадера Исмаила. Удар был нанесен в районе Бинт-Джбейля на юге Ливана.

Ликвидированный "участвовал в восстановлении террористического потенциала" "Хезболлах", а его действия представляли собой "грубое нарушение договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня, отметили в ведомстве.

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