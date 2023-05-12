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Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск "Исламского джихада"

Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск "Исламского джихада" Вот уже третий день Израиль проводит в секторе Газа операцию "Щит и стрела". В результате этого удара были уничтожены руководителя ракетных войск "Исламского джихада" Абу Дека и его заместитель.
Другие страны
12 мая 2023 г. 06:03
Израиль ликвидировал руководителя ракетных войск Исламского джихада

Вот уже третий день Израиль проводит в секторе Газа операцию "Щит и стрела". В результате этого удара были уничтожены руководителя ракетных войск "Исламского джихада" Абу Дека и его заместитель.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, операция по ликвидации была проведена после того, как ракеты, выпущенные из сектора Газа, убили мирного жителя Израиля. Также отмечается, что это уже пятое убийство высокопоставленных деятелей Исламского джихада за последние три дня.

"Мы находимся в разгаре кампании, как наступательной, так и оборонной", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Напомним, утром 9 мая Израиль ликвидировал трех командиров "Исламского джихада".

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Версия на азербайджанском языке İsrail “İslami-cihad”ın daha bir liderini zərərsizləşdirib

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