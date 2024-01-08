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ЦАХАЛ ликвидировала "центральную фигуру" ХАМАС, ответственную за ракетные обстрелы

ЦАХАЛ ликвидировала "центральную фигуру" ХАМАС, ответственную за ракетные обстрелы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии командира радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства.
Другие страны
8 января 2024 г. 23:56
ЦАХАЛ ликвидировала центральную фигуру ХАМАС, ответственную за ракетные обстрелы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила в Сирии командира радикального палестинского движения ХАМАС, который отвечал за запуски ракет в сторону еврейского государства.

Как передает Report, об этом в своем телеграм-канале сообщила армейская пресс-служба.

"Сегодня ЦАХАЛ ликвидировал Хасана Акаше в населенном пункте Бейт-Джинн в Сирии. Он был центральной фигурой, ответственной за ракетные пуски ХАМАС с сирийской территории в сторону Израиля в последние недели. С самого начала войны Акаше руководил террористическими ячейками ХАМАС, которые запускали ракеты из Сирии по территории Израиля", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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