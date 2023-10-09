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Армия обороны: Израиль контролирует все районы, но там еще могут быть террористы ХАМАС

Армия обороны: Израиль контролирует все районы, но там еще могут быть террористы ХАМАС Израиль вернул под контроль все районы, на его территории на данный момент нет боевых действий. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 13:06
Армия обороны: Израиль контролирует все районы, но там еще могут быть террористы ХАМАС

Израиль вернул под контроль все районы, на его территории на данный момент нет боевых действий. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

По его словам, сейчас проводится эвакуация из всех населенных пунктов, расположенных вблизи границы с сектором Газа.

Хагари отметил, что Армия обороны Израиля совершает интенсивные воздушные удары по сектору Газа каждые четыре часа. Израиль нацелен только на места, где находятся террористы.

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Версия на английском языке Defense Forces: Israel controls all areas, but there may still be Hamas terrorists
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın ələ keçirdiyi bütün ərazilərdə nəzarəti bərpa edib

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