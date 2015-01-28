​В результате атаки "Хезболлах" в Ливане погибло 15 израильских солдат

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В результате атаки бойцов ливанского движения "Хезболлах" на военную колонну израильской армии на границе Ливана и Израиля убиты не менее 15 военнослужащих, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как передает в среду ливанский телеканал "аль-Маядин", израильская армия в ответ нанесла около 30 артиллерийских ударов по южному району Ливана Шебаа.

В связи с этим премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что армия страны отвечает на атаку на границе с Ливаном и назвал сектор Газа, разрушенный прошлогодней войной, примером того, что может ждать агрессора.

Представители "Хезболлах" заявили, что данная атака являлась местью за убийство израильтянами шести членов движения в сирийской Кунейтре.