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Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа Израиль находится в поиске альтернативы правлению радикального движения ХАМАС в секторе Газа с привлечением "других сил".
Другие страны
3 июня 2024 г. 00:20
Израиль ищет альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

Израиль находится в поиске альтернативы правлению радикального движения ХАМАС в секторе Газа с привлечением "других сил".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант во время совещания в штабе южного командования Армии обороны Израиля.

"Мы ищем альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа, рамки для этого включают изоляцию территорий, устранение боевиков ХАМАС в этих районах и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу", - заявил Галант.

"В то время как мы ведем важные военные действия в секторе Газа, оборонное ведомство одновременно оценивает альтернативу правлению ХАМАС", - продолжил министр. Он добавил, что "операция в Рафахе на юге сектора Газа продвигается на земле и под землей".

По его словам, израильские войска "разрушают линии, соединяющие сектор Газа с Египтом, и положат конец ХАМАС", так как "террористическая организация не сможет восстанавливаться, укрепляться и вооружаться".

Галант также указал, что Израиль "не согласится на правление ХАМАС в Газе ни на одном из этапов любого процесса, направленного на прекращение войны в палестинском анклаве".

"Военная операция и создание потенциала для альтернативного управления в секторе Газа позволят нам достичь двух целей этой войны - устранения ХАМАС как управляющей и военной силы в секторе Газа и возвращения заложников", - резюмировал глава израильского МО.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzza zolağında “HƏMAS”a hakimiyyətinə alternativ axtarır

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