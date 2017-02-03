Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Впервые после шестилетнего молчания Израиль и Турция провели первые политические консультации.

Как передает Report, об этом сoобшил MIG news.

После завершения двухстороннего диалога, стороны выпустили совместное коммюнике, где они подчеркнули "важность улучшения турецко-израильских отношений для региональной стабильности и безопасности".

Генеральный директор МИД Израиля Юваль Ротем, вернувшись в стану из Турции подчеркнул, что благодаря подписанному соглашению о нормализации израильско-турецких отношений, стороны обсудили все актуальные вопросы. В частности, Юваль Ротем и Умит Ялчин обсудили вопросы о сотрудничестве в экономике, энергетике, в сфере туризма и культуры.

Напомним, что в июне прошлого года Израиль и Турция подписали соглашение о нормализации отношений с учетом конкретных требований обеих сторон.