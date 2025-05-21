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Израиль и Турция создали "горячую линию" после переговоров в Азербайджане

Израиль и Турция создали "горячую линию" после переговоров в Азербайджане Израиль и Турция достигли соглашения о создании специальной "горячей линии" для предотвращения конфликтов и координации военных действий на территории Сирии.
Другие страны
21 мая 2025 г. 21:35
Израиль и Турция создали горячую линию после переговоров в Азербайджане

Израиль и Турция достигли соглашения о создании специальной "горячей линии" для предотвращения конфликтов и координации военных действий на территории Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Middle East Eye, договоренность была достигнута при посредничестве Азербайджана в ходе недавних переговоров между представителями двух стран.

Согласно информации, Турция предложила развернуть в Сирии свои наземные силы, включая бронетехнику и пехоту, при условии, что на их позициях не будет размещено оборудование, способное фиксировать передвижения израильской авиации — в частности, системы ПВО и радиолокационные станции. Израиль, как утверждается, не возражает против этого, если оно не будет представлять угрозы для операций ЦАХАЛ.

Особое внимание в переговорах было уделено району так называемой "линии пальмы" — речь идет о зоне, прилегающей к сирийской Пальмире. В этом регионе расположена авиабаза Т4, которую в прошлом активно использовали силы Корпуса стражей исламской революции Ирана и которая служила частью логистического коридора для поставок оружия группировке "Хезболлах". Израиль неоднократно наносил удары по этой базе, считая ее стратегическим объектом противников.

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