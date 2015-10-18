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    Израиль и США возобновили прерванные из-за сделки с Ираном переговоры о военной помощи

    В настоящее время ежегодная помощь США израильским властям составляет $3 млрд.

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Израиль и США возобновили переговоры о военной помощи, приостановленные премьер-министром Биньямином Нетаньяху в качестве протеста против заключения соглашения с Ираном по вопросу ядерной программы, передает Report со ссылкой на Reuters. Об этом заявил посол Израиля в Вашингтоне.

    «Обсуждение нового Меморандума о взаимопонимании между Израилем и США, которое было приостановлено на некоторое время, возобновлено на прошлой неделе», — заявил он.

    Стороны намеревались договориться о продлении программы помощи Израилю еще на 10 лет. В настоящее время ежегодная помощь США израильским властям составляет $3 млрд. Срок данного соглашения истекает в 2017 году.

    Ранее сообщалось, что соглашение, которые заключили главы МИД «шестерки» и Ирана при участии верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 18 октября вступает в силу.

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