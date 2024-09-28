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Израиль и США усилили безопасность в своих посольствах после ударов по Бейруту

Израиль и США усилили безопасность в своих посольствах после ударов по Бейруту Президент США Джо Байден приказал принять дополнительные меры безопасности в американских посольствах на Ближнем Востоке и скорректировать расстановку сил в регионе.
Другие страны
28 сентября 2024 г. 07:01
Израиль и США усилили безопасность в своих посольствах после ударов по Бейруту

Президент США Джо Байден приказал принять дополнительные меры безопасности в американских посольствах на Ближнем Востоке и скорректировать расстановку сил в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении представителя Белого дома, опубликованном пресс-пулом американского лидера.

"Помощники президента Байдена несколько раз проинформировали его сегодня о последних событиях на Ближнем Востоке, - говорится в документе. - Он поручил Пентагону провести оценку и по мере необходимости скорректировать расстановку сил в регионе для усиления сдерживания, обеспечения безопасности сил и содействия выполнению всего спектра задач США".

Израиль, в свою очередь, также повысил меры безопасности в своих посольствах по всему миру после того, как израильские ВВС нанесли удар по центральному военному штабу ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте, сообщил израильский телеканал N12.

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