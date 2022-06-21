Израиль и США создали ближневосточный альянс ПВО

Израиль с США создали ближневосточный альянс противовоздушной обороны.

Израиль с США создали ближневосточный альянс противовоздушной обороны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Израиля Бенни Ганц.

Министр уточнил, что альянс позволит Израилю наладить отношения с другими странами региона. Агентство полагает, что речь идет о Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне, а также других странах Совета сотрудничества стран Персидского залива (GCC).

Кроме того, неназванные источники пояснили Reuters, что участники союза будут обмениваться данными систем ПВО, однако сами системы у каждой страны будут своими.

По словам Ганца, новый союз уже предотвратил несколько иранских атак и может быть усилен после визита в Израиль президента США Джо Байдена.