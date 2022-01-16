О нас
Report Georgia
Аудио новости

Израиль и США готовят соглашение о совместном исследовании космоса

Израиль и США готовят соглашение о совместном исследовании космоса Правительство Израиля и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA готовят к подписанию так называемые "Соглашения Артемиды" о совместном изучении космоса, в частности Луны и Марса, а также астероидов и комет.
Другие страны
16 января 2022 г. 23:31
Израиль и США готовят соглашение о совместном исследовании космоса

Правительство Израиля и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA готовят к подписанию так называемые "Соглашения Артемиды" о совместном изучении космоса, в частности Луны и Марса, а также астероидов и комет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид.

"Сегодня я представил на утверждение правительства инициированные НАСА "Соглашения Артемиды" о сотрудничестве в области освоения космоса. Их подписание повысит уровень торгово-экономического сотрудничества в космической сфере между двумя странами", - написал Лапид в Twitter. Пресс-служба МИД распространила высказывания министра, в которых он пояснил, что NASA предложило Израилю "подписать международный договор по изучению Луны и Марса, а также комет и астероидов".

Подписание подобного соглашения с США - "немалый шаг для Израиля", который выведет еврейское государство "на передовые позиции среди стран, которые продвигают научно-технический прогресс", считает Лапид. "Мы вместе идем к глобальному и инновационному будущему, в котором различные страны мобилизуют ресурсы для продвижения науки и исследований и вместе развивают международные связи в космической отрасли", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Умер известный звездный фотограф
Умер известный звездный фотограф
16 января 2022 г. 21:17
ООН: Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом
ООН: Миллионы беженцев в Йемене столкнулись с голодом
16 января 2022 г. 20:54
Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые
Перестрелка на иордано-сирийской границе, есть погибший и раненые
16 января 2022 г. 20:32
Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии
Акила Салех возвращается на пост спикера парламента Ливии
16 января 2022 г. 17:55
Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
Умер свергнутый президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта
16 января 2022 г. 17:40
На северо-востоке ДР Конго в результате теракта погибли 11 человек
На северо-востоке ДР Конго в результате теракта погибли 11 человек
16 января 2022 г. 16:27
В столице Сомали произошел взрыв, есть погибшие
В столице Сомали произошел взрыв, есть погибшие
16 января 2022 г. 13:03
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы
Лидер крупного синдиката в Мексике приговорен к 60 годам тюрьмы
16 января 2022 г. 12:39
В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
В Кабуле прогремел взрыв, есть погибшие и раненые
16 января 2022 г. 12:18
Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле
Талибы применили слезоточивый газ в ходе демонстрации женщин в Кабуле
16 января 2022 г. 12:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi