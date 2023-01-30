Израиль и США будут наращивать совместные усилия по противодействию Ирану, чтобы помешать этой стране получить ядерное оружие.
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"Я думаю, сложился общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие. У нас состоялся отличный разговор по поводу выработки единой политики и попыток совместной работы над предотвращением опасности. Повторю: наша политика, моя политика - сделать все, что в силах Израиля, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки", - сказал израильский премьер, онлайн-трансляцию выступления которого вела пресс-служба израильского правительства.
Нетаньяху отметил, что визит в его страну госсекретаря США "приходится на важный момент", когда "многие в мировом сообществе увидели подлинное лицо Ирана".