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    Израиль и Палестина провели тайные переговоры в Аммане

    Стороны обсуждали возможность возобновления мирного переговорного процесса

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Глава министерства внутренних дел Израиля, вице-премьер страны Сильван Шалом и главный переговорщик палестинцев Саиб Эрекат провели тайную встречу в столице Иордании Аммане.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Haaretz, встреча была организована "частным лицом" и состоялась 23 июля. 

    Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестины Махмуд Аббас знали об этой встрече и одобрили ее, отмечает издание. В общей сложности израильская и палестинская стороны обсуждали возможность возобновления мирного переговорного процесса, который был прекращен в апреле 2014 года.

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