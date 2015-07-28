Израиль и Палестина провели тайные переговоры в Аммане

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Глава министерства внутренних дел Израиля, вице-премьер страны Сильван Шалом и главный переговорщик палестинцев Саиб Эрекат провели тайную встречу в столице Иордании Аммане.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Haaretz, встреча была организована "частным лицом" и состоялась 23 июля.

Отмечается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава Палестины Махмуд Аббас знали об этой встрече и одобрили ее, отмечает издание. В общей сложности израильская и палестинская стороны обсуждали возможность возобновления мирного переговорного процесса, который был прекращен в апреле 2014 года.