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Израиль и Палестина договорились создать механизм по пресечению насилия

Израиль и Палестина договорились создать механизм по пресечению насилия Израиль и Палестинская Национальная Администрация договорились о создании механизма по пресечению насилия.
Другие страны
20 марта 2023 г. 01:08
Израиль и Палестина договорились создать механизм по пресечению насилия

Израиль и Палестинская Национальная Администрация договорились о создании механизма по пресечению насилия.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Встреча состоялась в Египте, на ней также присутствовали официальные лица США, Египта и Иордании.

На встрече была подчеркнута необходимость не допустить нарушения неприкосновенности святых мест в Иерусалиме во время священного для мусульман месяца Рамадана, который в этом году будет длиться с 23 марта по 21 апреля.

Стороны заявили о необходимости деэскалации и подтвердили обязательства, взятые на предыдущей встрече в иорданской Акабе в феврале.

"Правительства Израиля и Палестинской автономии подтвердили свою готовность и совместную приверженность немедленному прекращению односторонних мер на период от трех до шести месяцев. Это включает в себя обязательство Израиля прекратить обсуждение любых новых поселений в течение четырех месяцев и прекратить выдачу лицензий для любых поселений в течение шести месяцев", - приводит Al Arabiya сообщение по итогам встречи.

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