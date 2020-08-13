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Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений ИзраильиОбъединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)договорились о полной нормализации отношений.
Другие страны
13 августа 2020 г. 19:42
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) договорились о полной нормализации отношений.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном с США трехстороннем заявлении по этому поводу, размещенном в Twitter президента Дональда Трампа.

"Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и шейх Мохаммед бин Зайед, наследный принц Абу-Даби и заместитель верховного главнокомандующего Объединенных Арабских Эмиратов говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в документе.

Израиль и ОАЭ договорились искать мирное решение израильско-палестинского конфликта, говорится в совместном с США заявлении стран о нормализации отношений.

"Стороны продолжат усилия с тем, чтобы достичь справедливого, всеобъемлющего и прочного разрешения израильско-палестинского конфликта", - говорится в заявлении.

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