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Израиль и Молдова подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и сельского хозяйства

Израиль и Молдова подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и сельского хозяйства Израиль и Молдова подпишут два соглашения  по туризму и сельскому хозяйству
Другие страны
24 июля 2025 г. 17:23
Израиль и Молдова подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и сельского хозяйства

Израиль и Молдова подпишут два соглашения по сотрудничеству в сферах туризма и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, находящийся с государственным визитом в Кишиневе.

“За прошедшее время отношения между нашими странами продолжали укрепляться. Мы подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в правовой сфере, и совсем скоро подпишем ещё два соглашения по туризму и сельскому хозяйству”, - заявил МИД Израиля.

В рамках визита Саар провёл встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой и председателем парламента Игорем Гросу.

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