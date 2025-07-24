Израиль и Молдова подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах туризма и сельского хозяйства

Израиль и Молдова подпишут два соглашения по туризму и сельскому хозяйству

Израиль и Молдова подпишут два соглашения по сотрудничеству в сферах туризма и сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, находящийся с государственным визитом в Кишиневе.

“За прошедшее время отношения между нашими странами продолжали укрепляться. Мы подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в правовой сфере, и совсем скоро подпишем ещё два соглашения по туризму и сельскому хозяйству”, - заявил МИД Израиля.

В рамках визита Саар провёл встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Молдовы Михаем Попшой и председателем парламента Игорем Гросу.