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Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня

Израиль и "Исламский джихад" договорились о прекращении огня Израиль и базирующийся в секторе Газа палестинский "Исламским джихад" договорились о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.
Другие страны
13 мая 2023 г. 23:57
Израиль и Исламский джихад договорились о прекращении огня

Израиль и базирующийся в секторе Газа палестинский "Исламским джихад" договорились о прекращении огня. Соглашение было достигнуто при посредничестве Египта.

Как передает Report со ссылкой на The Time of Israel, бывший начальник разведки ЦАХАЛа Амос Ядлин предупредил израильтян о необходимости продолжать соблюдать инструкции командования тыла, особенно в последние минуты перед вступлением в силу соглашения о прекращении огня, отметив, что "Исламский джихад" сохранил некоторые запасы ракет и может стремиться к драматическому финалу конфликта.

Согласно сообщениям из египетских и израильских источников, соглашение о прекращении огня обязывает обе стороны не наносить удары по домам и гражданскому населению.

При этом отмечается, что если соглашение о прекращении огня вступит в силу и будет действовать, то следующее испытание состоится в четверг, 18 мая, когда пройдет ежегодный марш в честь Дня Иерусалима, маршрут которого пройдет через мусульманский квартал Старого города. В 2021 году марш был прерван ракетным обстрелом из сектора Газа.

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