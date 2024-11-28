Израиль и "Хезболлах" обмениваются обвинениями в нарушении режима прекращения огня

Израиль и "Хезболла" обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня через день после вступления в силу перемирия.

Израиль и "Хезболлах" обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня через день после вступления в силу перемирия.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, израильские военные заявили, что их ВВС нанесли удар по объекту, используемому "Хезболлах" для хранения ракет средней дальности на юге Ливана.

Они также заявили, что открыли огонь по так называемым "подозреваемым" на транспортных средствах. В Израиле считают, что подобные действия являются нарушением перемирия.

Депутат от организации Хасан Фадлалла в свою очередь обвинил Израиль в нарушении договоренностей. По его словам, военные Израиля нападают на людей, которые возвращаются в приграничные деревни.

Авиаудар Израиля в четверг стал первым с момента вступления в силу перемирия. Ливанские источники в сфере безопасности и вещатель Al Jadeed сообщили, что Израиль нанес авиаудар по местности к северу от реки Литани.

Соглашение о прекращении огня предусматривает демонтаж несанкционированных военных объектов лишь к югу от реки Литани.

Израильские военные в четверг возобновили комендантский час, ограничивающий передвижение жителей южного Ливана к югу от реки Литани с 17:00 до 7:00 по местному времени.

Обмен обвинениями подчеркнул хрупкость перемирия, которое было достигнуто при посредничестве США и Франции для прекращения конфликта. Перемирие было заключено на 60 дней в надежде достичь постоянного прекращения боевых действий.