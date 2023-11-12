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Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе

Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 18:40
Израиль и ХАМАС обсуждают освобождение 80 женщин и детей в Газе

ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, существует возможная сделка, по которой ХАМАС отпустит около 80 женщин и детей, если Израиль выполнит условия соглашения, то есть освободить удерживаемых палестинских женщин и подростков. Чиновник также заявил, что Вашингтон изучает и другие варианты соглашений по заложникам, но пока нет уверенности, что какая-либо сделка будет успешной.

12 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что США участвуют в переговорах между Израилем и Катаром по вопросу об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников, но подробности переговоров не раскрыл.

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Версия на азербайджанском языке İsrail və HƏMAS arasında girovların azad edilməsi məsələsi mübahisə doğurur

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