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Израиль и ХАМАС могут 14 января объявить о заключении перемирия

Израиль и ХАМАС могут 14 января объявить о заключении перемирия Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено уже во вторник. Это вселяет надежду на договоренность, которая, по крайней мере, приостановит боевые действия в Секторе Газа и приведет к освобожден
Другие страны
14 января 2025 г. 14:26
Израиль и ХАМАС могут 14 января объявить о заключении перемирия

Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, которое может быть объявлено уже во вторник.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявили арабские и израильские официальные лица.

“Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, о заключении которого могут объявить уже во вторник. Это вселяет надежду на договоренность, которая, по крайней мере, приостановит боевые действия в секторе Газа и приведет к освобождению некоторых заложников”, - отмечает издание.

Стороны согласовали основные пункты соглашения, но все еще дорабатывают некоторые формулировки.

“Обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось при предыдущих обсуждениях”, - уточняет издание.

Любое соглашение все еще должно быть одобрено кабинетом безопасности Израиля и полным составом правительства. Однако стороны охарактеризовали прогресс как значительный, заявив, что это самое близкое положение к прекращению огня с момента окончания последней паузы в конце 2023 года.

Издание подчеркивает, что стороны стремятся заключить соглашение до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, запланированной на 20 января.

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