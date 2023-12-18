СМИ: Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие в Газе

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, но отмечаются разногласия по предлагаемым условиям.
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"Израиль и ХАМАС открыты для прекращения огня, сохраняются разногласия по деталям", — цитирует агентство источники.
В свою очередь Израиль согласился с тем, что ХАМАС составит список пленных, а также запросил график освобождения и сам список, чтобы рассчитать время и продолжительность возможного прекращения огня.
Однако израильская сторона отказалась отвести свои силы, утверждают источники Reuters.