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Израиль и ХАМАС договорились о повторении сделки по обмену заложников

Израиль и ХАМАС договорились о повторении сделки по обмену заложников Израиль и ХАМАС снова договорились по вопросу обмена заложников на палестинских заключенных. Движение ХАМАС пообещало освободить 50 пленников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключенных.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 19:59
Израиль и ХАМАС договорились о повторении сделки по обмену заложников

Израиль и ХАМАС снова договорились по вопросу обмена заложников на палестинских заключенных. Движение ХАМАС пообещало освободить 50 пленников, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на 150 палестинских заключенных.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, обмен состоится позднее в этом месяце. На условиях анонимности источник заявил, что если сделка состоится, это будет означать освобождение 100 из примерно 240 человек, захваченных боевиками ХАМАС во время атаки на Израиль 7 октября.

Израиль, в свою очередь, освободит всего 300 палестинских заключенных в ходе двух обменов. В израильских списках на освобождение в основном женщины и подростки,

Соглашение предусматривает ,что Израиль приостановит свою семинедельную операцию в Газе, чтобы обеспечить безопасность заложников.

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Версия на английском языке Israel-Hamas war: Four-day truce agreed  
Версия на азербайджанском языке İsrail və HƏMAS girovların mübadiləsi razılaşmasını təkrarlamaq barədə razılığa gəliblər

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