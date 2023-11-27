О нас

Израиль и ХАМАС близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в Газе

Израиль и ХАМАС близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в Газе Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при помощи посредников в лице Египта и Катара близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.
Другие страны
27 ноября 2023 г. 20:17
Израиль и ХАМАС близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в Газе

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при помощи посредников в лице Египта и Катара близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван подчеркнул, что новое соглашение предполагает "обмен 20 израильских заложников на 60 палестинцев", заключенных в тюрьмах Израиля.

"Продление перемирия подразумевает освобождение ежедневно 10 заложников в Газе из числа женщин и детей в обмен на 30 палестинских заключенных в израильских тюрьмах", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsrail və HƏMAS Qəzzada humanitar atəşkəsin uzadılması ilə bağlı razılığa gəliblər
Версия на английском языке Israel, Hamas close to new deal to extend humanitarian truce in Gaza

Другие новости из категории

В Польше привели к присяге правительство Матеуша Моравецкого
В Польше привели к присяге правительство Матеуша Моравецкого
27 ноября 2023 г. 20:52
В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях
В ХАМАС заявили о продлении перемирия в секторе Газа на прежних условиях
27 ноября 2023 г. 20:36
Канцелярия Нетаньяху подтвердила получение списка освобождаемых из Газы заложников
Канцелярия Нетаньяху подтвердила получение списка освобождаемых из Газы заложников
27 ноября 2023 г. 20:29
Глава МИД Испании: Страны поддержали идею мирной конференции по Ближнему Востоку
Глава МИД Испании: Страны поддержали идею мирной конференции по Ближнему Востоку
27 ноября 2023 г. 20:08
Минтранспорта Франции собирается закрыть небо над Парижем в день открытия Олимпиады-2024
Минтранспорта Франции собирается закрыть небо над Парижем в день открытия Олимпиады-2024
27 ноября 2023 г. 19:59
Япония и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
Япония и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере безопасности
27 ноября 2023 г. 19:44
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией
Финляндия готова закрыть последний КПП на границе с Россией
27 ноября 2023 г. 19:32
Госдеп подтвердил намерение Блинкена поехать на СМИД ОБСЕ в Скопье
Госдеп подтвердил намерение Блинкена поехать на СМИД ОБСЕ в Скопье
27 ноября 2023 г. 19:00
Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий
Больше 300 школ Молдовы на день приостановили работу из-за погодных условий
27 ноября 2023 г. 16:55
Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны
Армия Буркина-Фасо ликвидировала более 60 террористов на востоке страны
27 ноября 2023 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi