Израиль и ХАМАС близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в Газе

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при помощи посредников в лице Египта и Катара близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС при помощи посредников в лице Египта и Катара близки к заключению новой сделки по продлению гуманитарного перемирия в секторе Газа на два дня.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Глава египетской государственной информационной службы Дия Рашван подчеркнул, что новое соглашение предполагает "обмен 20 израильских заложников на 60 палестинцев", заключенных в тюрьмах Израиля.

"Продление перемирия подразумевает освобождение ежедневно 10 заложников в Газе из числа женщин и детей в обмен на 30 палестинских заключенных в израильских тюрьмах", - добавил он.