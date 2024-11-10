Израиль и ФРГ координируют развертывание в Германии системы ПРО Arrow 3

Оборонные ведомства Израиля и Германии начали координировать совместную подготовку к развертыванию израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 на территории ФРГ в 2025 году.

Оборонные ведомства Израиля и Германии начали координировать совместную подготовку к развертыванию израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 на территории ФРГ в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Двухдневные переговоры по этому вопросу прошли в Израиле под руководством директора израильского Министерства обороны, говорится в заявлении.

Напомним, что Германия и Израиль договорились о покупке ФРГ системы Arrow 3 в сентябре 2023 года в Берлине. Церемония подписания соответствующего соглашения на сумму почти в $3,6 млрд состоялась в ноябре того же года в Тель-Авиве. Согласно сделке, первая батарея Arrow 3 должна быть поставлена Министерству обороны Германии к концу 2025 года