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Израиль и ФРГ координируют развертывание в Германии системы ПРО Arrow 3

Израиль и ФРГ координируют развертывание в Германии системы ПРО Arrow 3 Оборонные ведомства Израиля и Германии начали координировать совместную подготовку к развертыванию израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 на территории ФРГ в 2025 году.
Другие страны
10 ноября 2024 г. 13:41
Израиль и ФРГ координируют развертывание в Германии системы ПРО Arrow 3

Оборонные ведомства Израиля и Германии начали координировать совместную подготовку к развертыванию израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 на территории ФРГ в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Двухдневные переговоры по этому вопросу прошли в Израиле под руководством директора израильского Министерства обороны, говорится в заявлении.

Напомним, что Германия и Израиль договорились о покупке ФРГ системы Arrow 3 в сентябре 2023 года в Берлине. Церемония подписания соответствующего соглашения на сумму почти в $3,6 млрд состоялась в ноябре того же года в Тель-Авиве. Согласно сделке, первая батарея Arrow 3 должна быть поставлена Министерству обороны Германии к концу 2025 года

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