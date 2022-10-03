Израиль и ЕС впервые за 10 лет провели встречу Совета ассоциации

Израиль и ЕС возобновили стратегический диалог, впервые за десять лет проведя в понедельник встречу Совета ассоциации.

Израиль и ЕС возобновили стратегический диалог, впервые за десять лет проведя в понедельник встречу Совета ассоциации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьер-министра Яира Лапида.

Выступая на встрече по видеосвязи, Лапид подчеркнул, что укрепление политических и экономических отношений Израиля с ЕС является одной из приоритетных дипломатических задач его правительства. "ЕС - главный торговый партнер Израиля, но нас объединяет гораздо большее, нежели просто экономические интересы", - отметил премьер, слова которого распространила его канцелярия.

По словам Лапида, встреча в формате Совета ассоциации "позволит развить экономические связи Израиля и ЕС и укрепить борьбу за снижение стоимости жизни как в Израиле, так и в Европе". "Этот совет не созывался более десятилетия из-за ложных причин. Тот факт, что мы проводим это заседание, исправляет историческую ошибку. За последний год мы добились большого прогресса в наших отношениях, и мы еще очень многое можем сделать".