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Израиль и Египет начали обсуждение второго этапа сделки с ХАМАС с опережением графика

Израиль и Египет начали обсуждение второго этапа сделки с ХАМАС с опережением графика Высокопоставленные чиновники США, Израиля и Египта готовятся к обсуждению второго этапа сделки между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.
Другие страны
23 января 2025 г. 07:14
Израиль и Египет начали обсуждение второго этапа сделки с ХАМАС с опережением графика

Высокопоставленные чиновники США, Израиля и Египта готовятся к обсуждению второго этапа сделки между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают израильские СМИ.

По данным осведомленного источника портала Walla, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и директор Общей службы безопасности Израиля "Шин бет" Ронен Бар провели переговоры по сделке во время своих встреч в Каире с представителями египетской разведки на этой неделе. При этом он отметил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не встречался по второму этапу сделки.

Channel 12 сообщил, что, находясь в Египте, Бар и Барнеа специально обсуждали детали второго этапа сделки, в том числе количество палестинских заключенных, которые будут освобождены за каждого освобожденного израильского заложника.

Walla утверждает, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф также проведет переговоры по второму этапу, когда прибудет на место.

"На самом деле я собираюсь отправиться в Израиль. Я собираюсь войти в состав инспекционной группы в коридоре Нецарим, а также в коридоре Филадельфия", - сказал Уиткофф в интервью Fox News, но не назвал точные сроки своего отъезда.

Еще один источник заявил: "Переговоры по первому этапу длились месяцы, и достижение соглашения по второму этапу также может занять много времени".

В свою очередь, источники издания Jerusalem Post также заявили о начале переговоров по второму этапу сделки. По их мнению, ХАМАС выполнит условия соглашения о заложниках и освободит четверых в субботу.

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