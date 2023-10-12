Израиль и Египет достигли соглашения о создании коридора для беженцев из Газы

Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании коридора для выхода беженцев из сектора Газа.

Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании коридора для выхода беженцев из сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил портал Axios со ссылкой на американские и израильские источники.

По их данным, "Израиль и Египет достигли принципиального соглашения о создании безопасного коридора для выхода из Газы американцев и граждан других стран". При этом источники Axios подчеркивают, что реализация этих планов может быть сопряжена с большими трудностями, поскольку "это потребует в том или ином виде прекращения огня".

Как пишет портал, в секторе Газа находятся "более 500 американцев и сотни граждан других стран". В их числе сотрудники ООН, члены неправительственных организаций и журналисты, указывают источники Axios.

Египет и ООН ранее заявили, что считают недопустимым ухудшение гуманитарной обстановки в секторе Газа и выступают за приложение дипломатических усилий для защиты мирного населения. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказал опасения, что складывающаяся ситуация представляет реальную угрозу региональной безопасности, и высоко оценил усилия Египта по содействию доставке гуманитарной помощи в палестинский анклав. Также в ООН заявили, что работают с Каиром над созданием коридоров для доставки в Газу гуманитарной помощи со стороны Египта.