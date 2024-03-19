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Израиль и движение ХАМАС готовы пойти на компромиссы на переговорах в Дохе

Израиль и движение ХАМАС готовы пойти на компромиссы на переговорах в Дохе Представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС готовы к компромиссам на возобновившихся переговорах в Дохе о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников на заключенных палестинцев.
Другие страны
19 марта 2024 г. 11:56
Израиль и движение ХАМАС готовы пойти на компромиссы на переговорах в Дохе

Представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС готовы к компромиссам на возобновившихся переговорах в Дохе о временном прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников на заключенных палестинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

Источник сообщил о том, что начало переговоров оказалось позитивным. В частности, обе стороны "прибыли с рядом компромиссов и готовностью к переговорам", пояснил источник. Израильский чиновник рассказал Axios, что представители еврейского государства задержатся в Дохе, чтобы продолжить детальные переговоры с египетскими и катарскими посредниками. Он отметил, что это будет долгий, трудный и сложный процесс, но израильтяне "хотят попытаться достичь соглашения".

Агентство Reuters проинформировало 18 марта о том, что делегация Израиля под руководством главы разведслужбы "Моссад" Давида Барнеа направится в Катар в понедельник. Переговоры могут продлиться по меньшей мере две недели, такая их ожидаемая продолжительность вызвана трудностями, которые могут возникнуть у иностранных делегатов ХАМАС при попытке связаться с представителями движения внутри осажденного анклава.

23 и 24 февраля в Париже состоялся второй раунд многосторонних переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа. По данным портала Axios, в ходе него власти США, Египта и Катара представили израильской стороне новый, более подробный проект соглашения по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников: радикалы должны будут освободить около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

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Версия на английском языке Israel, Hamas ready to compromise at Doha talks

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