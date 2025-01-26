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Израиль: ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Израиль: ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа Израильские официальные лица заявили, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
26 января 2025 г. 15:27
Израиль: ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Израильские официальные лица заявили, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что группировка не предоставила список из оставшихся 26 заложников, подлежащих обмену. По соглашению, Израиль должен был быть проинформирован до вечера субботы.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что перемещенным палестинцам не разрешат вернуться в северную часть Газы, пока не будет освобождена Арбель Йехуд из числа гражданских заложников.

Напомним, что ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня.

19 января власти Израиля объявили о введении режима прекращения огня и в рамках соглашения с движением ХАМАС освободили 90 палестинских заключенных в обмен на трех израильских заложников. Позже, после передачи Израилю четырех израильских женщин-заложниц, удерживаемых в секторе Газа, из тюрем Офер и Кециот были освобождены 200 палестинских заключенных.

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Версия на английском языке Israel says Hamas violated Gaza ceasefire agreement
Версия на азербайджанском языке İsrail: “HƏMAS” Qəzza ilə bağlı atəşkəs razılaşmasını pozub

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