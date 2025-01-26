Израиль: ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа

Израильские официальные лица заявили, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Израильские официальные лица заявили, что ХАМАС нарушил соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что группировка не предоставила список из оставшихся 26 заложников, подлежащих обмену. По соглашению, Израиль должен был быть проинформирован до вечера субботы.

Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что перемещенным палестинцам не разрешат вернуться в северную часть Газы, пока не будет освобождена Арбель Йехуд из числа гражданских заложников.

Напомним, что ранее ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня.

19 января власти Израиля объявили о введении режима прекращения огня и в рамках соглашения с движением ХАМАС освободили 90 палестинских заключенных в обмен на трех израильских заложников. Позже, после передачи Израилю четырех израильских женщин-заложниц, удерживаемых в секторе Газа, из тюрем Офер и Кециот были освобождены 200 палестинских заключенных.