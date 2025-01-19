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Израиль готовится принять из сектора Газа первую группу освобождаемых заложников

Израиль готовится принять из сектора Газа первую группу освобождаемых заложников Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там израильских заложников, как ожидается, вступит в силу в 08:30 по местному времени (10:30 по бакинскому времени).
Другие страны
19 января 2025 г. 03:46
Израиль готовится принять из сектора Газа первую группу освобождаемых заложников

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых там израильских заложников, как ожидается, вступит в силу в 08:30 по местному времени (10:30 по бакинскому времени).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, власти Израиля готовятся принять первую группу похищенных, которые провели в плену у палестинских радикалов более года.

В составе первой группы, согласно достигнутым договоренностям, должны быть три человека. Имена заложников, которые будут освобождены в первую очередь, к вечеру 18 января не оглашались.

Накануне Армия обороны Израиля заявила, что провела подготовку к встрече с первыми освобожденными. Военные окажут им "соответствующую физическую и психологическую поддержку, уделяя тщательное внимание каждой детали", сообщили в армейской пресс-службе.

Одновременно начальник Генштаба вооруженных сил Герци Халеви утвердил "планы обороны на южном направлении" в условиях вступления в силу режима прекращения огня. Войска "продолжат работу по обеспечению безопасности всех граждан Израиля, особенно тех, кто проживает в населенных пунктах вблизи сектора Газа", подчеркнули в армии.

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