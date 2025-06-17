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Израиль готовит новую операцию против Ирана высокой сложности

Израиль готовит новую операцию против Ирана высокой сложности Израиль готовит новую операцию против Ирана высокой сложности
Другие страны
17 июня 2025 г. 11:50
Израиль готовит новую операцию против Ирана высокой сложности

Израиль подготовил против Ирана новую операцию, которая будет сложнее чем та, что была против ливанской "Хезболлах".

Как перед Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил посол Израиля в США Йехиэль Лейтер.

"Мы подготовили несколько сюрпризов. Когда пыль уляжется, в четверг, в пятницу вы увидите несколько сюрпризов, на фоне которых операция с пейджерами покажется почти простой", - сказал Лейтер.

17 и 18 сентября 2024 года в разных районах Ливана произошли многочисленные взрывы устройств связи, главным образом пейджеров и раций. По данным властей республики, погибли 37 человек, более 3 тыс. получили ранения. Движение "Хезболлах" возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль. Позднее представители руководства Израиля подтверждали, что операция была организована спецслужбами страны.

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Версия на английском языке Israel prepares more complex operation against Iran

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