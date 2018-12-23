Израиль готов усилить противодействие Ирану в Сирии после вывода войск США

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Израиль готов в случае необходимости активизировать противодействие закреплению Ирана в Сирии после заявления о выводе из арабской республики ВС США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Решение о выводе 2 тыс. американских солдат из Сирии не изменит нашу последовательную политику: мы продолжим действовать против попыток Ирана создать военный плацдарм в Сирии, и, если понадобится, даже расширим там свои действия", - сказал глава израильского кабмина. "Наше сотрудничество с Соединенными Штатами продолжится в полную силу во многих областях: оперативной, разведывательной, а также других сферах безопасности", - добавил премьер. Высказывания Нетаньяху распространила его канцелярия.

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. По словам американских официальных лиц, вывод войск численностью более 2 тыс. человек займет от 60 до 100 дней.